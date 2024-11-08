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İsrail, Gazze'de Çadıra Saldırdı: 3 Filistinli Öldü, 7 Yaralı

İsrail'in Han Yunus'ta düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:44
İsrail, Gazze'de Çadıra Saldırdı: 3 Filistinli Öldü, 7 Yaralı

İsrail'in Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde gerçekleştirildi. Saldırının ardından, yerel hastanelerde yaralıların tedavisi için çalışmalar başlatıldı.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 508 Filistinli yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, 102 bin 684 kişi yaralandı.

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