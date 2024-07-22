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İsrail Gazze'de çatışma bölgelerini genişletiyor! 16 Filistinli öldürüldü...

İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Khan Younis bölgesinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 16 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar, İsrail'in bazı mahallelerde tahliye emri vermesiyle başladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:17
İsrail Gazze'de çatışma bölgelerini genişletiyor! 16 Filistinli öldürüldü...

Gazze Sağlık Yetkilileri'nin verdiği bilgiye göre, Bani Suhaila kasabasına düzenlenen İsrail tank saldırılarında en az 16 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu bölgeye hava saldırıları da düzenlendiği bildirildi.

Uluslararası Tepkiler ve Güvenlik Durumu

İsrail'in yeni tahliye emirlerinin, doğu Khan Younis'teki hedeflenen bölgelerden atılan roketlere yanıt olarak verildiği belirtiliyor. Filistinliler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını belirtiyor. 

Temmuz ayı başında, Al-Mawasi'deki insani yardım bölgelerine yönelik ayrı İsrail saldırılarında birçok Filistinli ölmüştü. İsrail, bu saldırıların silahlı militanları hedef aldığını, bazı Hamas askeri yetkililerini hedef aldığını öne sürerken, Filistinli yetkililer bu iddiaları reddedip, saldırıları gerekçelendirme amacıyla kullanıldığını savunuyor.

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