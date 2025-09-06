DOLAR
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor

Filistin Dışişleri: İsrail ordusu Gazze'deki çok katlı binaları bombalayarak yaklaşık 1 milyon Filistinliyi göçe ya da çevresi bombardıman ve açlıkla kuşatılmış 'ölüm çemberine' itiyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:05
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor

İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor

Filistin Dışişleri: Saldırılar sivilleri göçe zorluyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki çok katlı binaları yıkarak Filistinlileri göçe veya çevresi bombardıman ve açlıkla kuşatılmış bir 'ölüm çemberine' ittiğini bildirdi.

Açıklamada, Tel el-Heva semtinde yer alan ve Filistinlilerin kaldığı 15 katlı, 60 dairelik 'Es-Susi' binasının İsrail tarafından bombalandığı belirtildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, kentteki ev ve yüksek katlı binalara yönelik saldırılardaki tırmanışla birlikte Filistinlilerin hayatına yönelik tehlikelerin arttığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 1 milyon Filistinliyi göçe ya da her tarafından bombardıman ve açlıkla çevrili bir 'ölüm çemberine' itmeye çalıştığı kaydedildi.

İlave olarak, İsrail'in 1 milyondan fazla kişiyi en kısa yoldan göçe zorlamak için Gazze Şeridi'nin %12'lik küçük bir alanına sıkıştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Ordu, Gazze kentindeki 'Er-Ru'ya' ve 'Es-Susi' isimli yüksek katlı binalara saldırı tehdidinde bulunmuş; daha sonra Es-Susi binası bombalanmıştı. Önceki gün ise kentin batısında, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin bulunduğu 'Müşteha' isimli çok katlı bina hedef alınarak yerle bir edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde 'cehennemin kapıları açıldı' diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da işgal kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuş durumda.

