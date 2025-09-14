İsrail, Gazze'de El-Kevser Kulesi'ni Vurdu — Binlerce Filistinli Evsiz Kaldı

Görgü tanıkları: Saldırı çevresindeki çadırları da vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan ve çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu yüksek katlı 'El-Kevser Kulesi' isimli binayı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları hedef gözeterek çok katlı Kevser binasını bombaladı. Saldırıdan kısa süre önce binada ve çevre bölgelerde oturanlara tahliye uyarısı yapıldı.

Saldırı sonrasında binlerce Filistinli evsiz kaldı. Olay, bölgede bulunan sivillerin barınma ve güvenlik koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef aldığı yönündeki iddialar devam ediyor.

Gazze yönetiminin tepkisi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, gün içinde yayımladığı yazılı açıklamada İsrail'in saldırı politikalarını eleştirdi. Açıklamada, İsrail'in kamuoyunu direnişi hedef aldığı iddiasıyla yanılttığı ve Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle Gazze'deki kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi yaralandı.