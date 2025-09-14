İsrail, Gazze'de El-Kevser Kulesi'ni Vurdu — Binlerce Filistinli Evsiz Kaldı

İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki El-Kevser Kulesi'ni hedef aldı; tahliye uyarısı sonrası binlerce Filistinli evsiz kaldı, hükümet zorunlu göç iddiasını yineledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:39
İsrail, Gazze'de El-Kevser Kulesi'ni Vurdu — Binlerce Filistinli Evsiz Kaldı

İsrail, Gazze'de El-Kevser Kulesi'ni Vurdu — Binlerce Filistinli Evsiz Kaldı

Görgü tanıkları: Saldırı çevresindeki çadırları da vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan ve çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu yüksek katlı 'El-Kevser Kulesi' isimli binayı vurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları hedef gözeterek çok katlı Kevser binasını bombaladı. Saldırıdan kısa süre önce binada ve çevre bölgelerde oturanlara tahliye uyarısı yapıldı.

Saldırı sonrasında binlerce Filistinli evsiz kaldı. Olay, bölgede bulunan sivillerin barınma ve güvenlik koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef aldığı yönündeki iddialar devam ediyor.

Gazze yönetiminin tepkisi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, gün içinde yayımladığı yazılı açıklamada İsrail'in saldırı politikalarını eleştirdi. Açıklamada, İsrail'in kamuoyunu direnişi hedef aldığı iddiasıyla yanılttığı ve Filistinlilere yönelik soykırım ve zorunlu göç hedefiyle Gazze'deki kuleleri, yüksek katlı binaları, evleri, okulları ve sivil kurumları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail işgal ordusunun yerel ve uluslararası kamuoyuna yönelik açıklamalarında izlediği yalan ve çarpıtma politikası" en sert şekilde kınandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziosmanpaşa'da Nostaljik Otomobil Festivali: 600 Klasik Araç İlgi Odağı
2
Şanlıurfa Eyyübiye'de Kayıp Ahmet Demir'in Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
3
Bursa'da Silahlı Kavga: Osmangazi'de 1 Kişi Ağır Yaralandı
4
Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu
5
Gazze'de Can Kaybı 64 bin 756'ya Yükseldi: Son 24 Saatte 38 Kişi, 2 Kişi Açlıktan Öldü
6
İstanbul'da motosiklet kazasında imam hayatını kaybetti, yakınları sorumluları cezalandırmak istiyor
7
Doha'da 9. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Katara'da Binlerce Ziyaretçi Çekti

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye