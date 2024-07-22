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İsrail Gazze'de 'Güvenli' Bölgenin Boşaltılmasını Talep Etti

İsrail, Gazze'deki daha önce 'güvenli' ilan edilen bölgelere operasyon düzenleyeceğini duyurarak Filistinlilerin tahliye edilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:40
İsrail Gazze'de 'Güvenli' Bölgenin Boşaltılmasını Talep Etti

İsrail'den Gazze'ye Yeni Tahliye Talimatı

İsrail, 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden operasyonlarına Gazze Şeridi'nde hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte, daha önce "güvenli" olarak duyurulan bir bölgedeki operasyonlar için Filistinlilerin derhal o alanı terk etmesini talep etti.

Operasyon Duyurusu ve Tahliye Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Gazze'nin Han Yunus bölgesinin doğusunda bazı alanlarda operasyonlar gerçekleştirileceğini belirtti. Adraee, bölge sakinlerinin derhal tahliye edilmesi gerektiğini ve güvenli bölge olarak belirlenen alanların daraltıldığını ifade etti.

Filistinlilere Yönelik Zorunlu Göç

Adraee, Filistinlilerin "geçici olarak" El-Mevasi bölgesine yönelmesini istemekle birlikte, 1 Temmuz'da da Han Yunus’un doğusunda yaşayanlardan bu bölgeleri boşaltmalarını istemişti. Sosyal medyada yer alan ses kayıtları ile bölgenin "tehlikeli bir çatışma alanı" olduğu belirtilerek, Filistinlilerin tahliyesi gerektiği mesajı verildi.

Geçmişteki Bombardımanlar ve Kaybedilen Hayatlar

İsrail ordusu, 13 Temmuz’da Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesine yönelik gerçekleştirdiği şiddetli hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Bu durum yaşanan krizin boyutlarını ve bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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