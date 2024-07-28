İsrail Gazze'de Güvenli Bölgeyi Yeniden İhlal Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Devamı

İsrail, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sırasında, daha önce 'güvenli' ilan ettiği bazı bölgelere yönelik yeni operasyonlar düzenleyeceğini açıkladı.

Filistinli Sakinlere Tahliye Çağrısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Gazze kent merkezindeki Eş-Şüheda ve el-Bureyc bölgelerinin bazı kısımlarının operasyon hedefi olacağını belirterek, bu bölgedeki sakinlerin derhal tahliye edilmesini istedi.

Güvenli Bölge Sınırlarının Daraltılması

Adraee, güvenli bölge olarak daha önce belirlenmiş alanın daraltıldığını ve Filistinlilerin geçici olarak El-Mevasi bölgesine yönelmelerini istedi. Bu durum, bölge sakinleri arasında büyük bir endişe yarattı.

Toplu Tahliye ve Kaçış

İsrail'in saldırı ihtimalini göz önünde bulunduran yüzlerce Gazzeli, bir yandan eşyalarını toplarken, diğer yandan bölgeyi terk etmeye çalışıyor. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bu topluluk, araç bulmada sıkıntı yaşadığı için yaya olarak yola koyulmak zorunda kalıyor.

Tarih Tekerrür Ediyor

Hatırlatmak gerekirse, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yapılan hava saldırısında, yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ölü ve Yaralı Sayısı Giderek Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, en az 39,324 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 16,172'si çocuk, 10,798'i ise kadın. Ayrıca 90,830 kişi yaralandı.