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İsrail, Gazze'de Hava Saldırıları Düzenledi

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı günde, İsrail Gazze'de 60 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:27
İsrail, Gazze'de Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusunun Gazze'deki Hava Saldırıları

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma ve aldığı alkışlar ile aynı güne denk gelen bir olayda, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 60 farklı noktayı hedef alarak hava saldırıları gerçekleştirdi.İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

İsrail Ordusu Sözcülüğü, savaş uçaklarının dün itibarıyla Gazze'deki 60 noktaya bombardıman düzenlediğini ve 50'den fazla noktada da altyapıyı imha ettiğini belirtti.

Han Yunus Bölgesinde 5 İsrailli Esir

İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde biri kadın olmak üzere 5 İsrail esirinin cesedine ulaşıldığını ve bu cesetlerin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Netanyahu'nun Kongre Konuşması

Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'deki sivil kayıpların düşük olduğu ve bölgede açlık yaşanmadığı yönündeki iddialarını dile getirdi. Konuşması sık sık ayakta alkışlarla kesildi.7 Ekim’de başlayan çatışmaların ardından yaşananlar

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen kapsamlı saldırının ardından, İsrail bu tarihten itibaren Gazze'ye yönelik sert bombardımanlara başladı. İsrail, bu süreçte 1200 İsraillinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, Gazze'de ise sivil kayıplar her geçen gün artıyor.

En son veriler, 39,145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların 16,172'sinin çocuk ve 10,798'inin kadın olduğunu göstermekte. Yıkımların devam ettiği bölgelerde halen binlerce kişinin enkaz altında kaldığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim tarihi itibarıyla 683 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Savaşlar esnasında süren insani aralarda karşılıklı olarak esir alışverişleri gerçekleşti, ancak binlerce Filistinli halen hapiste tutulmakta.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti, bu da çatışmaların ne denli derinleştiğinin bir göstergesi.

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