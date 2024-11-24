İsrail Gazze'de İki Evi Hedef Aldı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Kanlı Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği saldırılar sonucunda, 2'si çocuk olmak üzere toplamda6 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc ve Megazi Mülteci Kamplarındaki Saldırılar

Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Mansur ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Ayrıca, Megazi Mülteci Kampı'ndaki Cedu ailesinin evine yönelik bir diğer saldırıda ise 2 çocuk hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı ve Diğer Hedefler

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nı topçu atışları ve hava saldırıları ile hedef aldı. Helikopterlerle de Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısı ve orta ile doğu mahallelere ateş açıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde süregelen 51 günlük kara saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusu ile Beyt Lahiya'da Menşiyye bölgesine yönelik farklı saldırılar düzenledi.

Buna ek olarak, kampın batı bölgeleri, Beyt Lahiya beldesi ve Saftavi bölgesi çevresi de İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Cibaliya Kampı'nın batısındaki konutlar havaya uçuruldu. Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde, konutların bulunduğu alan bomba yüklü robotlarla patlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.