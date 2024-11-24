DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.395.250,63 -0,68%

İsrail Gazze'de İki Evi Hedef Aldı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:01
İsrail Gazze'de İki Evi Hedef Aldı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Kanlı Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlediği saldırılar sonucunda, 2'si çocuk olmak üzere toplamda6 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc ve Megazi Mülteci Kamplarındaki Saldırılar

Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Mansur ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Ayrıca, Megazi Mülteci Kampı'ndaki Cedu ailesinin evine yönelik bir diğer saldırıda ise 2 çocuk hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı ve Diğer Hedefler

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nı topçu atışları ve hava saldırıları ile hedef aldı. Helikopterlerle de Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısı ve orta ile doğu mahallelere ateş açıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde süregelen 51 günlük kara saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusu ile Beyt Lahiya'da Menşiyye bölgesine yönelik farklı saldırılar düzenledi.

Buna ek olarak, kampın batı bölgeleri, Beyt Lahiya beldesi ve Saftavi bölgesi çevresi de İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Cibaliya Kampı'nın batısındaki konutlar havaya uçuruldu. Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde, konutların bulunduğu alan bomba yüklü robotlarla patlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor
3
Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin'den Anlamlı Mektup
4
Emekli Öğretmene KDK'dan 19 Bin Lira İkramiye Ödemesi
5
MİT Başkanı Kalın'dan Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı
6
Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin Hayali Kardeşiyle Gerçekleşiyor
7
Bocce Antrenörü Öğretmen Mehmet Karataş, Öğrencilerine İlham Veriyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı