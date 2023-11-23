İsrail, Gazze’de iki Türk'ünde Aralarında Bulunduğu Sivilleri Katletti: Rehine takası ertelendi

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’de başlayan ve Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı düzenlediği saldırıların ardından İsrail’in sivillere yönelik hava saldırıları devam ediyor. Dün gece Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan sınırına yakın bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ise bugün başlaması beklenen ateşkes anlaşmasını ertelediğini duyurdu.

TÜRKLER OTOMOBİLDE VURULDU

Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırısının Lübnan sınırına yakın bir bölgeyi hedef aldığı belirtildi. Yetkili, iki Türk vatandaşının bir otomobilde bulunduğunu ve otomobildeki 5 kişinin de öldüğünü kaydetti. Türk vatandaşlarının kimlikleri ve Gazze’de ne amaçla bulundukları henüz açıklanmadı.

İSRAİL ATEŞKESTEN VAZGEÇTİ

Dünya, esir takası ve geçici ateşkes için umutlanmışken, İsrail’den şok bir karar geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun en yakın danışmanlarından biri olan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Tzachin Hanegbi, İsrail’in bu kararı ertelediğini açıkladı. Hanegbi, ateşkesin de askıya alındığını ve savaşın süreceğini söyledi.

BİDEN’DAN NETANYAHU VE SİSİ İLE GÖRÜŞME

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Netanyahu’ya esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Batı Şeria’da barışın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde de, ABD’nin Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti. Biden, Gazze’nin ablukaya alınmasına ya da sınırlarının değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

İSRAİL’İN AŞIRI SAĞCI BAKANI İSTİFA EDECEK Mİ?

Filistinlilere karşı kin besleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, 4 günlük ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulması halinde hükümetten ayrılacağını söyledi. Gvir, Gazze’deki direnişin kırılması için savaşın devam etmesi gerektiğini savundu.

İSRAİL’İN GECİKTİRME SEBEBİ: LİSTE VERİLMEDİ

İsrailli bir siyasi kaynak Haaretz gazetesine, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin, Hamas’ın serbest bırakacağı İsrail vatandaşlarının listesini henüz vermemesinden kaynaklandığını söyledi. Kaynağa göre diğer bir sebep, örgütün Katar ile, tüm tarafların anlaştığı şartlara uyacağını garanti etmesi gereken ateşkes anlaşmasını hâlâ onaylamamış olması.