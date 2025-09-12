İsrail Gazze'de Konutları Hedef Alıyor: Batı Mahallelerde Binalar Yerle Bir Edildi

İsrail ordusu, Gazze kentinde Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı.

Yıkılan ve Hedef Alınan Binalar

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan Ebu Rasas binasını hedef alarak yerle bir etti. Kentin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde bulunan Kule 5 isimli çok katlı binanın üst katları bombalandı.

Kentin Ayidiyye Caddesi'nde Abdullatif ailesine ait çok katlı bina yıkıldı; bölgedeki başka bir eve yönelik saldırı öncesinde ise tahliye uyarısı yapıldı.

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde birkaç kattan oluşan Ayiş binası yerle bir edildi. Görgü tanıkları, AA muhabirine, İsrail'in Ayiş binasını şiddetli saldırılarla hedef aldığını ve binanın yakınında bulunan Ebu Dan ailesine ait evin de yıkıldığını bildirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Cela Caddesi'nde Belha ailesine ait birkaç katlı evi bombaladı.

Tahliye Uyarıları ve Sivil Durum

Gün boyu, yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı binalar için yapılan tahliye uyarıları, siviller arasında paniğe yol açtı. Bölgedeki yetkililer, yerleşim alanlarının hedef alınmasının halkı iç göçe zorladığını ifade etti.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Açıklaması

Sivil Savunma Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını belirtti. Açıklamada, işgalci İsrail'in özellikle yoğun sivil nüfusa sahip bölgeleri istikrarsızlaştırmaya çalıştığı ve bazı evleri kasıtlı olarak bombalayarak halkı Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine doğru kaçmaya zorladığı ifade edildi.

Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi ise yaralandı.