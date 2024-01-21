İsrail Gazze'de mezarları bakın ne hale getirdi!

İsrail, Gazze’deki Mezarlıkları Yıktı

ABD’li yayın kuruluşu CNN, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 16’dan fazla mezarlığı yıktığını, mezar taşlarını ve kabirleri parçaladığını, bazı cesetleri mezardan çıkardığını uydu görüntüleri ve videolarla gösterdi. CNN, İsrail’in bu eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve “savaş suçu” teşkil edebileceğini belirtti.



Mezarlıklar askeri hedef haline getirildi

CNN’in haberine göre, İsrail ordusu, Gazze’deki kara harekatında, kuzeydeki Cibaliya, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarındaki mezarlıkları buldozerlerle yıktı. Haberde, mezarlıkların Hamas tarafından “askeri amaçlarla” kullanıldığı iddiasıyla hedef alındığı, ancak bunun kanıtlanamadığı ifade edildi. Haberde, mezarlıkların kasten tahrip edilmesinin, dini inançlara saygısızlık olduğu ve uluslararası hukukun koruduğu bir değer olduğu vurgulandı.

İsrail rehineleri bahane etti

İsrail ordusu, CNN’e yaptığı açıklamada, Gazze’de bazı mezarları kazdığını kabul ederken, bunun, Hamas’ın elinde tuttuğu ve öldüğüne inanılan İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini öğrenmek için yapıldığını öne sürdü. İsrail ordusu, Hamas’ın yaklaşık 250 kişiyi rehin aldığını, bunlardan 132’sinin halen Gazze’de olduğunu, en az 25’inin ise öldürüldüğünü iddia etti. İsrail ordusu, rehineleri kurtarmak için her türlü yöntemi kullanacağını söyledi.

Gazze neden saldırı altında?



Gazze, İsrail ile Filistin arasındaki siyasi ve askeri çatışmanın merkezinde yer alan bir bölgedir. İsrail, Gazze’den kendisine yönelik roket saldırılarını durdurmak ve Hamas’ı etkisizleştirmek için Gazze’ye saldırıyor. Hamas ise, İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğini ve Filistin halkının haklarını gasp ettiğini savunuyor ve direniş gösteriyor.

Gazze’de kaç kişi öldü?

Gazze’de İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 25 bin 146’ya, yaralıların sayısı ise 65 bin 75’e yükseldi. İsrail’de ise, Gazze’den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı yaklaşık 1200.

Gazze’de ateşkes sağlanabilir mi?

Gazze’de ateşkes sağlanması için, uluslararası toplumun baskısı ve arabuluculuğu gerekiyor. Ancak şu ana kadar, taraflar arasında ateşkes sağlanamadı ve çatışmalar devam etti. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Mısır, Türkiye, Katar gibi ülkeler ve kuruluşlar, Gazze’de ateşkes sağlanması için çaba gösteriyor.