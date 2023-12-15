İsrail Gazze'de mezarlıkları vuruyor!

New York Times, uydu analizine dayanarak, IDF'nin Gazze Şeridi'nde son haftalarda altı mezarlığı tahrip ettiğini veya imha ettiğini bildirdi.

Uydu görüntüleri, Shajaiye'de buldozerlerin mezarlığı nasıl harabeye çevirdiğini ortaya koydu. New York Times, bu görüntüleri 'İsrail Güçlerinin Gazze'deki Bazı Mezarlıkları Nasıl Yok Ettiğini Uydu Görüntüleri ve Videolarla Gösteriyor' başlığıyla yayınladı.

Dini mekanların zorunlu olmadıkça yıkılmasının, bir savaş suçu olduğu belirtiliyor. Bu konuya vurgu yapan ABD'li gazete, İsrailli yetkililerin görüş isteklerine yanıt vermediğini ifade etti.