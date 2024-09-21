İsrail Gazze'de Okula Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okula bombalı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Detaylar Ne Kadar Korkutucu?

El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, saldırıda ölen 10 kişinin cenazeleri hastaneye ulaştı. Ayrıca Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de Zeytun Mahallesi'ndeki Askule bölgesinde meydana gelen hava saldırısını doğruladı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında bulunduğu okuldaki birçok yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğunu ve maalesef çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade ettiler.

Bu korkunç saldırı, bölgede yaşanan insani krizin daha da derinleşmesine yol açıyor.