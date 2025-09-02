İsrail, Gazze'de "patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcıları" kullanmaya hazırlanıyor

Walla haberine göre ordu yeni taktiklerle kent merkezine yöneliyor

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal saldırıları kapsamında "patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar" kullanmaya hazırlandığı bildirildi. Haberde bu araçların, Hamas tarafından yerleştirilen patlayıcıları etkisiz hale getirmek amacıyla devreye sokulacağı ifade edildi.

Walla haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail askerleri Gazze kentine yapılan işgal girişimleri sırasında Hamas tarafından kurulan tuzak saldırıları ve pusu olaylarına maruz kaldı; haberde askerlerin öldüğü ve yaralandığı ancak kesin sayının verilmediği kaydedildi.

Haberde, "Son günlerde İsrail ordusu, Gazze kentinin kalbinde bir kara saldırısı başlatmaya hazırlanırken, patlayıcılarla donatılmış ve uzaktan kumandalı eski zırhlı personel taşıyıcılarının kullanımını artırıyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki işgal saldırılarında kullanılmak üzere "yüzlerce patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcısının Gazze sınırına getirildiği" bildirildi. Orduyun eski zırhlı personel taşıyıcılarını patlayıcılarla doldurarak silaha dönüştürdüğü ve bu araçların çatışma bölgelerine taşınarak uzaktan patlatılacağı aktarıldı.

Güvenlik Kabinesi kararları ve işgal planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, ordunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığını belirtmiş ve Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği ifade edildi. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Tarihçe ve insani durum

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapora göre Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamında ise açlık krizi yaşanıyor.