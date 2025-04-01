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İsrail, Gazze'de Refah Kentindeki Bazı Bölgeleri Boşaltmalarını İstedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Refah’taki Filistinlilere evlerini boşaltmaları için acil uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 15:59
İsrail, Gazze'de Refah Kentindeki Bazı Bölgeleri Boşaltmalarını İstedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin belirli bölgelerinde yaşayan Filistinlilere evlerini boşaltma talimatı verdi. Ordunun Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Refah'ın doğu ve batı bölgeleri, En-Nasr, Eş-Şevke beldeleri ile Es-Selam, El-Menara ve Kayzan en-Neccar mahallelerinde yaşayanlara acil uyarıda bulundu.

Adraee, bu bölgedeki Filistinlilerin, acilen Han Yunus kenti batısındaki Mevasi bölgesindeki sığınma merkezlerine gitmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, 29 Mart itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişletmişti. Bu süreçte, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık %90'ı yerinden edilmiştir.

Yayınlanan verilere göre, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayıp, 19 Ocak 2025 tarihinde sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırılar sırasında Filistinlilere göç etmeleri için haritalar dağıtmıştı. Birleşmiş Milletlerin paylaştığı rakamlara göre, saldırılar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin önemli bir kısmı, en az bir kez yer değiştirmiştir.

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştır.

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