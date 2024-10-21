İsrail Gazze'de Sağlık Görevlisini Hedef Aldı

İsrail Saldırısında Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

Gazze'nin kuzeyinde, yaralılara yardım için yola çıkan 33 yaşındaki hemşire Ahmed en-Neccar, İsrail'in hava saldırısında hedef alınarak yaşamını yitirdi. Yoğun bombardıman altında yaralıların yardımına koşan Neccar, cesareti ve fedakarlığıyla tanınıyordu.

Yaralıların Hayatını Kurtarmak İçin Tehlikeleri Göze Aldı

15 Ekim tarihinde, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir saldırıda hayatta kalan çocuklara ve haneye yardım gitmek üzere harekete geçen Neccar, bölgede bulunmadan önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alındı ve füzeyle vurularak yaşamını yitirdi.

Tanıklıklar ve Anılar

Ahmed en-Neccar'ın arkadaşlarından Gazi el-Mecdelani, "Ahmed, hayatını tehlikeye atmaktan çekinmeyerek her zaman yaralıların yardımına koşardı," dedi ve ekledi: "O, yaralıların canını kurtarmayı, kendisinden daha önemli görüyordu." Kardeşi Halil en-Neccar ise, "Kardeşim, yaralı insanlara yardım etmek için burada kalmayı tercih etti. Son ana kadar, yaralıları kurtarmak için elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.

Uluslararası Kuruluşların Tepkisi

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Müdürü Ahmed el-Kahlut, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ahmet, insanları tehlikeden kurtarmak için hiçbir korku taşımadı," ifadelerini kullanarak Neccar'a yönelik saygısını belirtti. Birleşmiş Milletler’in yardımcı kuruluşları da, Gazze'nin kuzeyindeki koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekti, son iki haftada durumun kritik hale geldiğini belirtti.

Neccar, yaralıları kurtarmaya çalışırken hayatta kalmanın, kendisi için değil, başkaları için önemli olduğuna inanıyordu. İnsani yardım çağrısına her zaman yanıt veren Neccar, hayatını kaybederek birçok insanın hafızasında unutulmaz izler bıraktı.