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İsrail Gazze'de Saldırıda 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki saldırıda, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:52
İsrail Gazze'de Saldırıda 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yer alan bir evi hedef aldı. Bu saldırıda, yaşları küçük çocuklar ve kadınların da arasındaki 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü ve Yaralı Sayısı

El-Avde Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırının ardından hastaneye çok sayıda yaralı ve ölü getirildi. İlk etapta 12 kişi hayatını kaybettiği duyurulurken, yaralı sayısının da yüksek olduğu bildirildi.

Görgü Tanıkları ve Saldırının Etkileri

Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, saldırıda yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların yer aldığı ifade edildi. Saldırının gerçekleştiği evde büyük hasar meydana gelirken, çevredeki diğer yapılarda da tahribat gözlemlendi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Sivil Savunma Birimi'ne bağlı ekipler, enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler izlenmeye devam ediliyor.

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