DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.232,12 0,78%

İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:55
İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'taki Bombalama

Sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Arcani" ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

El-Avde Hastanesi yetkililerinin aktardığına göre, bir diğer saldırıda ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı bölgesinde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı. Bu saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB'den Rusya'nın Gaz Kesintisine Sert Tepki
2
Atatürk'ün Çocukluğu Anlatan Animasyon 'Mustafa' Almanya ve Avusturya'da Vizyona Girdi
3
İtalya'da Turist Yoğunluğuna Karşı Yeni Tedbirler Alınıyor
4
Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nde İnsani Felaket: Yaralılar Ölümü Bekliyor
5
Zafer Partisi'nden Büyük Hedef: Türkiye'yi Yönetecek Bir Partiyi İnşa Etmek
6
İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!