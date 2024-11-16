İsrail Gazze'de Saldırılara Devam Ediyor: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'taki Bombalama

Sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Arcani" ailesinin evini bombaladı. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

El-Avde Hastanesi yetkililerinin aktardığına göre, bir diğer saldırıda ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı bölgesinde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı. Bu saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.