İsrail, Gazze'de Sığınmacı Çadırını Bombaladı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Bombardımanı Sonucu 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Mevasi bölgesindeki bir sığınmacı çadırına düzenlediği hava saldırısında, 2'si çocuk toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü Tanıkları ve Sağlık Kaynaklarının Açıklamaları

Aynı bölgede yaşayan görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Han Yunus’unbatısında yer alan kıyı şeridindeki bir çadırı hedef aldığını belirtti. Saldırının, hedef alınan çadırın yanı sıra çevresindeki diğer çadırlarda da yangın çıkmasına sebep olduğu ifade edildi.

Filistinli sağlık kaynakları, AA muhabirine verdikleri bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin 2'sinin çocuk olduğunu, bazı kişilerin ise yaralandığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.