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İsrail Gazze'de Sivillere Saldırı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı. Gelişmeler endişe verici.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:58
İsrail Gazze'de Sivillere Saldırı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, sivil yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak, kuzey ve güney bölgelerdeki sivillerin toplandığı alanlara düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili alınan bilgiler, İsrail'in saldırılarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve güneydeki Refah kentinde yoğunlaştığını göstermekte. Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada, Cibaliya'da düzenlenen saldırıda 1 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından gelen bilgilere göre ise Refah kentindeki saldırılarda 2 Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu saldırılar, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumun tepki göstermesine neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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