İsrail Gazze'de Sivilleri Vuruyor: 11 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:56
İsrail Gazze'de Sivilleri Vuruyor: 11 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Gergin Atmosferde Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu saldırılarda en büyük yıkım, Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde meydana geldi.

Okul ve Ev Hedef Alındı

İsrail, yerinden edilen sivillerin sığındığı Selahaddin Okulu'nu hedef alarak, 5 Filistinli'nin ölümüne yol açtı. Yaralıların sayısı ise fazlasıyla artarken, cenazeler yakınlarının gözyaşları eşliğinde El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldü.

Cibaliya ve Şucaiye'deki Yıkım

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde toplanan Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen başka bir saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Şucaiye Mahallesi'nde Filistinli Cerade ve Hatir ailelerinin evlerine yönelik düzenlenen saldırıda 5 kişi daha yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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