İsrail Gazze'de Yerinden Edilenlere Yönelik Saldırılarda 11 Ölü

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un batısında, daha önce "güvenli" olduğu bildirilen bir alandaki Filistinli yerinden edilenlerin çadırını hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Çadır Hedef Alındı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu saldırının ilk aşamasında 7 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Refah ve Beyt Lahiya'da Devam Eden Saldırılar

Görgü tanıkları ile sağlık ekiplerinin aktardığına göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evin ve Filistinlilerin toplandığı alanın vurulması sonucunda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Eş-Şeyma bölgesine yönelik düzenlenen saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu saldırılar, Gazze'deki insani kriz ve devam eden çatışmalarda ciddi kayıplara yol açmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.