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İsrail, Gazze'de Zorunlu Göç Uygulamasını Sürdürüyor

Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden eden İsrail ordusu, tahliye emirleriyle sivil halkı zor durumda bırakıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:15
İsrail, Gazze'de Zorunlu Göç Uygulamasını Sürdürüyor

İsrail Ordusundan Tahliye Emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki geniş bir alan için "tahliye" emri yayımladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'te paylaştığı harita ile detayları açıkladı.

Temel Gerekçe: Güvenlik İddiası

Adraee, söz konusu bölgelerden "İsrail'e roket atıldığı" iddiasıyla bu alanların boşaltılmasını istedi. Ancak, bu durum, Gazze'deki sivil halka ağır bir yük getiriyor.

Filistinlilerin Zoraki Göçü

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze, İsrail'in sık sık saldırı ve tehditleri karşısında büyük bir zorunlu göç tehlikesiyle karşı karşıya. Filistinliler, saldırılardan kaçmak için oradan oraya koştururken, bu alanların güvenli olduğuna dair en ufak bir garantileri bulunmuyor.

BM Verileriyle Gerçekler

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u saldırılar nedeniyle yerinden edildi. Saldırılar ve gıda sıkıntısının yanında, zorunlu göç nedeniyle, Filistinliler zor günler geçirmekte ve büyük bir çaresizlik içinde yaşam mücadelesi vermektedirler.

Geçici Sığınaklar

Güvenli bir yer bulamayan Filistinliler, derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor, ancak bu da onların hayatta kalma çabalarını yeterince karşılamaktan uzak kalıyor. Uluslararası toplum tarafından sağlanan desteklerin ise yetersiz olduğu belirtiliyor.

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