İsrail Gazze'deki Ana Sağlık Merkezlerini Hedef Aldı

PMRS, İsrail güçlerinin Gazze'de Samir'deki sağlık merkezini yıktığını, Tel el-Hava merkezinin kuşatma altında olduğunu ve 2 personelin yaralandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:00
PMRS: Samir merkezi yıkıldı, diğerleri kuşatma altında

Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS), İsrail ordusunun Gazze kentindeki ana sağlık merkezlerini hedef aldığını ve bu saldırılar sonucu bir binanın kullanılamaz hâle geldiğini, bir diğerinin ise kuşatma altında olduğunu açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kentin merkezindeki Samir bölgesinde yer alan sağlık merkezinin tamamen yıkıldığı ve içindeki klinikler, laboratuvarlar ile tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada merkezin kan bağışı, kanser tedavisi, yaralıların bakımı ve kronik hastalıkların takibi gibi hayati hizmetler verdiği, İsrail güçlerinin sağlık merkezi personelini bombardımandan sadece birkaç dakika önce tahliyeye zorladığı ve yanlarına herhangi bir tıbbi malzeme almalarına izin vermediği ifade edildi.

PMRS, saldırılarda 2 personelin yaralandığını da bildirdi.

Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesindeki ikinci hayati merkezin kuşatma altında olduğu; Şati Mülteci Kampındaki kliniğin ise bombardımanda yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak kınandı.

