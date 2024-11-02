İsrail, Gazze'deki Aşılama Merkezi Hedef Aldı

İsrail'in Gazze'deki Bombalı Saldırısı
Gazze Şeridi'nde, çocuk felci aşısının yapıldığı bir sağlık merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.
Saldırının Detayları
Bugün sabah saatlerinde, Gazze kentini hedef alan bu saldırı, çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sırasında gerçekleşti. İsrail ordusunun "Quadcopter" tipi insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği bombardımanda, sağlık kliniği hedef alındı.
Uluslararası Kuruluşların Katkısı
Filistin Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 10 yaş altındaki çocuklar için bu aşılama programının ikinci aşamasını başlatmıştı.
Kampta Yaşananlar
Birçok çocuk, bu kampanya sayesinde aşılarını tamamlamayı umarken, saldırı sonucunda 3 çocuğun yaralanması uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. Bu tür saldırıların, aşı kampanyalarını ve halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor.