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İsrail, Gazze'deki Aşılama Merkezi Hedef Aldı

İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşılaması yapılan sağlık merkezine düzenlediği saldırıda 3 çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:19
İsrail, Gazze'deki Aşılama Merkezi Hedef Aldı

İsrail'in Gazze'deki Bombalı Saldırısı

Gazze Şeridi'nde, çocuk felci aşısının yapıldığı bir sağlık merkezine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.

Saldırının Detayları

Bugün sabah saatlerinde, Gazze kentini hedef alan bu saldırı, çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sırasında gerçekleşti. İsrail ordusunun "Quadcopter" tipi insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği bombardımanda, sağlık kliniği hedef alındı.

Uluslararası Kuruluşların Katkısı

Filistin Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 10 yaş altındaki çocuklar için bu aşılama programının ikinci aşamasını başlatmıştı.

Kampta Yaşananlar

Birçok çocuk, bu kampanya sayesinde aşılarını tamamlamayı umarken, saldırı sonucunda 3 çocuğun yaralanması uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı. Bu tür saldırıların, aşı kampanyalarını ve halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor.

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