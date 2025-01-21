İsrail, Gazze'deki Ateşkes Sonrası Batı Şeria'da Saldırılarını Artırdı

İsrail, Ateşkes Anlaşmasının Ardından Batı Şeria'da Saldırıları Tırmandırdı

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkesin ardından Batı Şeria'da, özellikle Cenin’de, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış durumda. Gazze'deki 90 Filistinli esirin serbest bırakılmasıyla birlikte, işgal altındaki bölgedeki gerilim yeniden tırmandı. İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesi ile Batı Şeria'da çok sayıda gözaltı gerçekleştirerek, bölgedeki Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtladı.

Cenin Mülteci Kampı'na Saldırı

İsrail ordusunun, Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, insansız hava aracı ile yapılan saldırının ardından hükûmetin durumu ağır olarak değerlendirdiğini bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki şiddet olaylarında toplam 860 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'daki Filistinlere Yönelik Saldırılar Artıyor

Gazze'deki ateşkesin sağlanmasının ardından fanatik yerleşimciler, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırılar düzenlemeye başladı. 20 Ocak'ta, Kalkilya kentindeki bir grup maskeli yerleşimci, yine bölgedeki Filistinlilerin evlerini, işyerlerini ve araçlarını hedef aldı. Bu olaylar sonrası 12 Filistinli yaralandı. Aynı tarihte Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasına da saldırılar gerçekleştirildi.

Gözaltı Operasyonları ve Tepkiler

İsrail ordusu, ateşkesin ardından Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, bu gözaltı işlemleri, Filistinli kadınlar ve eski mahkumları da kapsıyor. İlgili bildirimde, çeşitli kentlerde gerçekleştirilen baskınlar sonrasında tepkiler yükselmeye devam ediyor.

ABD, İsrail'e Yaptırım Kararını Kaldırdı

Donald Trump, görevde olduğu dönemde Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde adım atarak, bu durumu Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile görüşme sırasında açıkça belirtti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Genişleme Planları

İsrail, Gazze'deki ateşkese paralel olarak Batı Şeria'da yerleşimleri artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Savunma Bakanı Yisrael Katz, mevcut durumu desteklerken, yerleşim alanlarını genişletme sözü verdi. Batı Şeria'da 180 yerleşim ve yasal statüye sahip olmayan 256 kaçak yerleşim söz konusu olup, bu durumun uluslararası düzeyde tartışmalara yol açması muhtemel.

Sonuç Olarak

Batı Şeria'da artan şiddet olayları ve gözaltı operasyonları, bölgedeki huzursuzluğu artırırken, uluslararası toplumun da dikkatini çekmeye devam ediyor. Ateşkesin sağlanması sonrası yaşanan bu gerilim, hem Filistin hem de İsrail açısından önemli sorunlar oluşturmaktadır.