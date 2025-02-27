İsrail: Gazze'deki Ateşkesin İlk Aşaması Uzatılabilir

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, daha fazla esirin serbest bırakılması şartıyla Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasına hazır olduklarını belirtti.

Basın Toplantısında Mühim Değerlendirmeler

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Saar, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile Batı Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, mevcut ateşkes anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saar, daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılması durumunda anlaşmanın ilk aşamasını uzatmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kahire'deki Müzakereler Önemli Rol Oynuyor

Saar, bu konunun, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek olan İsrailli müzakere heyetinin dönüşünden sonra detaylı bir şekilde görüşülmesinin daha uygun olacağını söyledi.

İsrail devleti televizyonu KAN, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırarak, Kahire’ye hareket edecek olan müzakere heyetinin ana hedefinin 1 Mart Cumartesi günü canlı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak olduğunu bildirdi.