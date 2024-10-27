İsrail, Gazze'deki BM okulunu Üçüncü Kez Vurdu

Üçüncü Saldırı Gerçekleşti

İsrail ordusu, Gazze'deki yerlerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir Birleşmiş Milletler (BM) okuluna üçüncü kez saldırı düzenledi. Bu saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Filistin resmi ajanslarından WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki "Esma" okulunu vurdu. Sağlık kaynakları, yaralıların Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldığını duyurdu.

Önceki Saldırılar

İsrail, daha önce 7 Haziran ve 19 Ekim tarihlerinde de "Esma" okuluna saldırmıştı. İlk iki saldırıda 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişininde yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 42 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100 bin 833 olduğu bildiriliyor.

Altyapı Tahribatı

Enkaz altında halen binlerce kişinin bulunabileceği belirtilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da büyük hasar gördüğü aktarılıyor.