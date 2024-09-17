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İsrail Gazze'deki bombardımanda 9 Filistinliyi kaybetti

Gazze'deki bir evin bombalanması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:28
İsrail Gazze'deki bombardımanda 9 Filistinliyi kaybetti

Gazze'de Yaşanan İnsani Drama

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği bir hava saldırısında, 9 sivil hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Derec Mahallesi'nde Bombalama

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, saldırı Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırının hedef aldığı evin Hassune ailesine ait olduğu ifade edildi.

Enkaz Altında Kalanlar

Saldırının ardından enkazda yapılan aramalarda 4 kişinin cesedi çıkarılmışken, 5 kişinin daha cansız bedeninin hala enkaz altında olduğu kaydedildi.

Ölü Sayısındaki Artış

İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, toplamda 41 bin 252 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i ise kadın olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 95 bin 497 kişi yaralandı.

Sivil Altyapının Hedef Alınması

Yürek burkan olayların yanı sıra, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı, dolayısıyla sivil altyapının da büyük zarar gördüğü iddia ediliyor.

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