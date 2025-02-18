İsrail, Gazze'deki Filistinlileri Yerinden Etmek İçin Özel Yönetim Birimi Kuruyor

İsrail Savunma Bakanı'ndan Tartışmalı Karar

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını duyurdu.

Yönetim Biriminin Kullanacağı Stratejiler

Yediot Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, bu yeni yönetim biriminde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıkların temsilcileri yer alacak. Plan kapsamında, Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmeyi isteyen kişilere, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri ile birlikte geniş kapsamlı yardımlar sunulması hedefleniyor.

Trump'ın Gazze ile İlgili Açıklamaları

Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı haline geldiğini kaydederek, Filistinlilerin yerinden edilmesi gerektiğini savunmuştu. Trump, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yerleşim yerlerine göç etmenin çok daha iyi bir seçenek olacağını ifade etti.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin ayrılmaktan başka seçeneklerinin bulunmadığını da iddia etmişti.