DOLAR
34,25 0,13%
EURO
37,31 -0,25%
ALTIN
2.916,76 0,39%
BITCOIN
2.142.344,53 0,21%

İsrail Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane yerleşkesine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 03:03
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 03:03
İsrail Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi

İsrail'in Gazze Saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombalayarak büyük bir faciaya neden oldu. İlk belirlemelere göre, bu saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Deyr el-Belah kentinde gerçekleşen bu hava saldırısında, hastane yerleşkesindeki çadırlarda büyük bir yangın çıkmış durumda. Alevlerin hâlâ yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını vurguladı. Hastane, yaralılarla dolup taşarken, medyada hastane yerleşkesindeki yangın sırasında kişilerin alevler içinde kaldığı ve çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Gazze Hükümetinin Açıklamaları

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları 7. kez bombaladığı ifade edildi. Bu çadırlar, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı alanlar olarak biliniyor. Geçmişte de 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül 2024 tarihlerinde benzer saldırılar düzenlendi.

Gazze'deki Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere toplamda 42 bin 227 Filistinli yaşamını yitirdi, 98 bin 464 kişi yaralandı. Öte yandan, halen enkaz altında binlerce ölü olduğuna dair haberler gelmekte, sivil altyapı da sürekli hedef alınmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi
2
Arap Birliği'nden İsrail'e Tepki: Gazze'de Tehcir Planları
3
İHH'dan 1300 Yetime Bisiklet Hediyesi
4
14 Ekim 2024 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor
5
Karabük'te Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
6
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı
7
Fatih'te Cinayet ve İntihar Olayı: Delil İncelemeleri Devam Ediyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi