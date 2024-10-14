İsrail Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi

İsrail'in Gazze Saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını bombalayarak büyük bir faciaya neden oldu. İlk belirlemelere göre, bu saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Deyr el-Belah kentinde gerçekleşen bu hava saldırısında, hastane yerleşkesindeki çadırlarda büyük bir yangın çıkmış durumda. Alevlerin hâlâ yayılmaya devam ettiği belirtiliyor.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını vurguladı. Hastane, yaralılarla dolup taşarken, medyada hastane yerleşkesindeki yangın sırasında kişilerin alevler içinde kaldığı ve çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Gazze Hükümetinin Açıklamaları

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları 7. kez bombaladığı ifade edildi. Bu çadırlar, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı alanlar olarak biliniyor. Geçmişte de 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül 2024 tarihlerinde benzer saldırılar düzenlendi.

Gazze'deki Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da dahil olmak üzere toplamda 42 bin 227 Filistinli yaşamını yitirdi, 98 bin 464 kişi yaralandı. Öte yandan, halen enkaz altında binlerce ölü olduğuna dair haberler gelmekte, sivil altyapı da sürekli hedef alınmaya devam ediyor.