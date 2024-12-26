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İsrail, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi'ne Bomba Yüklü Robotlarla Saldırıyor

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi, bomba yüklü robotlarla düzenlenen saldırılar sonucu sağlık çalışanlarının yaralandığını bildiriyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:24
İsrail, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi'ne Bomba Yüklü Robotlarla Saldırıyor

İsrail'in Gazze Saldırılarında Yeni Dönem

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği bombardımanlar, Kemal Advan Hastanesi'nde yaralanmalara yol açıyor. Hastane müdürü Husam Ebu Safiyye, bomba yüklü robotların hastanenin etrafında patlatılmasının ardından yaşananları aktardı.

Hastane Müdürü'nden Açıklama

Ebu Safiyye, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece patlayan bombaların, öncekilerden çok daha büyük olduğunu ve bu durumun şiddetli patlamalara yol açtığını vurguladı. "Bomba yüklü robotların patlatılmasıyla binaya şarapneller isabet etti. Hatta hastaların kaldığı odalardan birine isabet etti ve bir hemşirenin yaralanmasına sebep oldu. Hasan et-Tabus isimli hemşire kafasından ağır yaralandı." dedi.

Maddiyat Yetersizliği

Ebu Safiyye, hastanede ağır yaralılara müdahale için gerekli malzemelerin eksik olduğunu belirterek, yaralıları başka hastanelere nakletmeyi umduklarını ifade etti. Yaralı hemşirenin El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edilmesini beklediklerini söyledi.

İHA Tehdidi ve Hasar

Kemal Advan Hastanesi'nin, İsrail'in insansız hava araçları (İHA) saldırıları tehdidi altında olduğunu aktaran Ebu Safiyye, "İHA'dan atılan patlayıcılar da hastanedeki bir personelin yaralanmasına yol açtı." dedi. Son bombardımanın sabah saat 04:30 civarında gerçekleştiğini ve hastanede büyük hasara yol açtığını belirten Ebu Safiyye, hastanenin kapı ve pencerelerinde hasar oluştuğunu vurguladı.

Yaralılara Yardım Çağrısı

Saldırılar nedeniyle yaralılara hizmet verebilmek amacıyla diğer bölgelerden yardım talep eden Ebu Safiyye, hastanede şu an 75 yaralı ve refakatçileri bulunduğunu kaydetti. Kemal Advan Hastanesi'nde, 180 sağlık personeliyle birlikte yaklaşık 350 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Uluslararası Koruma Talebi

Hastanedeki tıbbi malzeme ve gıda maddelerinin kısıtlı olduğunu belirten Ebu Safiyye, yeni sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Gazze'deki sağlık sistemine uluslararası koruma talep eden Ebu Safiyye, "Savaş suçları sürüyor." dedi.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 107 bin 940 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya zarar verilmeye devam ediyor.

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