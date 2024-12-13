İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne Tıbbı Konvoyu Engelledi

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Tıbbi Yardımı Engelledi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun tıbbi konvoyun hastaneye girişini engellediğini duyurdu.

Ebu Safiyye, BM'ye ait bir konvoyun hastaneye destek olmak amacıyla yüklediği yakıt ve tıbbi malzemelerin, İsrail ordusu tarafından girişinin engellenerek Gazze Şeridi'nin güneyine geri gönderildiğini aktardı.

Hastanedeki yaralıların tedavisi için gerekli olan tıbbi malzeme ve cerrahi uzmanlık kıtlığı yaşandığını belirten Ebu Safiyye, akaryakıt ve malzeme eksikliği nedeniyle asgari düzeyde sağlık hizmeti sağladıklarını ifade etti.

Ebu Safiyye, her gün bombardıman ve korkutucu tehditler altında çalıştıklarını, hastanenin farklı bölümlerine şarapnel parçalarının saçıldığını belirtti. "İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nden ne istiyor?" diyerek hastanede yaralılar ve hastalar için insani müdahale sağladıklarını hatırlattı.

İsrail ordusunun, ekim ayının ilk haftasından itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi. Sağlık merkezlerinin de hedef alındığı bölgede, sadece Kemal Advan Hastanesi'nin çok kısıtlı şartlar altında faaliyet göstermeye çalıştığı belirtiliyor.