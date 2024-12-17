İsrail Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni Hedef Aldı: Korkarımız Her Gün Artıyor

İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni Hedef Alıyor!

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik jeneratörlerini, oksijen şebekesini ve su depolarını kasıtlı olarak hedef aldığı bildirildi. Hastanenin Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medya üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, "İsrail ordusu, hastane çevresindeki cadde ve sokaklara düzenlediği patlayıcı saldırılarla hastaneyi tehdit ediyor. Çevre binalara konuşlanan keskin nişancılar ve Quadcopter türü dronlar, yoğun bakım ünitesini hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

Hastane Çatısı ve Su Depoları Zarar Görüyor

Ebu Safiyye, hastanenin çatısının da hedef olduğunu ve su depolarının zarar gördüğünü belirtti. Elektrik jeneratörleri ve oksijen şebekesinde de büyük çapta hasar oluştuğunu kaydederek, "Bombardıman altında korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar ve yaralılar için büyük bir paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz" dedi.

Sivil Hayat Tehlikede

Hastane müdürü, İsrail ordusunun sivil hedeflere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, her gün onlarca Filistinlinin yaralandığını ve benzer trajik manzaraların tekrar ettiğini vurguladı. Ebu Safiyye, hemen durdurulması gereken bu saldırıların hastaların ve yaralıların hayatını tehdit ettiğini belirterek, "Yoğun bakımda 64 yaralı ve 6 hasta var. Her bir saldırıda hastaları koridorlara taşımak zorunda kalıyoruz. Bu durum hayatlarını tehlikeye atıyor" diye ekledi.