İsrail, Gazze'deki Kuzey Geçişine İzin Vermeyeceğini Açıkladı

İsrail'den Çarpıcı Açıklama

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşması hükümleri çerçevesinde Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın anlaşmanın hükümlerine aykırı hareket ettiği öne sürüldü.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması gerekçe gösterilerek, bu esir serbest kalana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçişinin engelleneceği belirtildi. Öte yandan, İsrail'in yarın Gazzelilerin kuzeye geçişine izin vermesi bekleniyordu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara iletmişken, Hamas’ın kelam ettiği esirin İslami Cihad Hareketi'nin elinde bulunduğu için bu konuda kesin bir söz veremeyeceği cevabını verdiği iddia edildi.

Gelişmeler, bölgede ateşkes müzakerelerinin karmaşık yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor.