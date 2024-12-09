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İsrail Gazze'deki Mülteci Okulunu Hedef Aldı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı okul, İsrail saldırısında vuruldu. Ölüler ve yaralılar var.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:40
İsrail Gazze'deki Mülteci Okulunu Hedef Aldı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail Gazze'deki Mülteci Okulunu Hedef Aldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir okula yönelik düzenlenen İsrail saldırısı büyük bir üzüntü uyandırdı. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki "Ebu Hüseyin Okulu"na yapılan bu saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Saldırının Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, gerçekleşen hava saldırısında okulun büyük bir kısmı yıkıldı. Saldırı sonrası Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi civarında da bir ev ile bir grup sivilin hedef alındığı iki hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ölü Sayıları Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli hayatını kaybetti, 106 bin 134 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapıya Zarar Veriliyor

Saldırılar sırasında halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla birlikte sivil altyapı da tahrip ediliyor. Bu durum, Gazze'deki insani kriz durumunu daha da derinleştiriyor.

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