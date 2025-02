İsrail, Gazze'deki Soykırımı Desteklemek İçin Microsoft ve OpenAI'ı Kullanıyor

İsrail Ordusu, Gazze Soykırımında Yapay Zeka ile Sivil Hedefleri Belirliyor

Associated Press (AP) tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda Microsoft ve OpenAI altyapılarından nasıl güçlü bir destek aldığını ortaya koydu. Araştırma, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki saldırılardan sonra yapay zeka kullanımını 200 kat artırdığını gösteriyor.

Sivil Ölüm Sayısındaki Artış ve Hatalar

Gazze’de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açan bu operasyonlar sırasında, yapılan yapay zeka sistemlerinin sivil ölümlerine yol açabilecek hatalarının bulunduğu belirtiliyor. Bu bağlamda, İsrail ordusunun Habsora, Lavender ve Where is Daddy? gibi yapay zeka destekli teknolojilerle sivilleri gözetlediği ve hedef aldığı ifade ediliyor.

Kitle Gözetimi ve Veri Toplama

AP'ye konuşan bir istihbarat yetkilisi, İsrail ordusunun Microsoft Azure platformunu kullanarak, kitlesel gözetleme yoluyla topladığı telefon görüşmeleri, metinler ve sesli mesajlar gibi bilgileri derlediğini belirtti. Bu sistem sayesinde, konumları belirlenen kişiler hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Yanlış Tercümeler ve Hedef Belirleme Hataları

İsrail ordusu, OpenAI'ye ait yapay zeka tercümelerini kontrol ettiklerini belirtse de, yetkililer sistemin zaman zaman hatalar yapabileceğine dikkat çekiyor. Örneğin, bir roket mühimmatı terimini yanlış tercüme eden yapay zeka, bu gibi kritik hataları da beraberinde getiriyor. AP'nin elde ettiği verilere göre, sistem yanlışlıkla yaklaşık 1000 lise öğrencisini “potansiyel militan” olarak sınıflandırdı.

Aşırı Artış ve Microsoft ile Yakın İlişkiler

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusunun Microsoft ve OpenAI ürünlerine talebinin dramatiik şekilde arttığı gözlemleniyor. Microsoft'un veri sunucularında depolanan veriler, bu dönemde 13,6 petabaytı geçti ve ordu tarafından bu altyapının kullanımı %66 oranında artış gösterdi.

Microsoft ile Stratejik Ortaklık ve Sözleşmeler

Araştırmalara göre, Microsoft’un İsrail ordusu ile yakın bir iş birliği mevcut. 2021 yılında İsrail Savunma Bakanlığı ile imzalanan 133 milyon dolarlık üç yıllık sözleşme, bu durumu destekliyor. Ayrıca, 7 Ekim'den sonra Microsoft Azure'a iletişim kurulan teknik destek talepleri, Amerikan teknoloji devinin savaş alanındaki rolünü daha da derinleştiriyor.

Bu gelişmeler, ticari yapay zeka modellerinin doğrudan savaşta kullanıldığını işaret eden ilk örneklerden biri olma özelliği taşıyor.