DOLAR
34,27 -0,39%
EURO
37,49 -0,01%
ALTIN
2.931,28 -1,55%
BITCOIN
2.166.572,14 -5,86%

İsrail, Gazze'deki Soykırımı Gizlemeye Devam Ediyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını gizlemek için gazetecilerin girişini engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:52
İsrail, Gazze'deki Soykırımı Gizlemeye Devam Ediyor

Uluslararası Af Örgütü'nden Kritik Açıklama

Ahmed Karud, Uluslararası Af Örgütü üyesi olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında endişelerini dile getirdi. Gazetecilerin bölgeye erişimlerinin engellenmesi, savaş suçlarının ve soykırımların gizlendiğini ifade etti.

Basın Toplantısında Eleştiriler

Uluslararası Af Örgütü'nün Tunus Ofisi, "Filistin’in sesi.. Özgürlüğün Tonları ve İnsan Hakları Çağrısı" başlığıyla düzenlenen basın toplantısında Karud, şu ifadeleri kullandı: "İsrail işgal devleti, Gazze'ye girişleri engelleyerek uluslararası kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyor. Bu, sivillere karşı işlenen suçların örtbas edilmesi anlamına geliyor."

Gazetecilerin Rolü ve Riskleri

Karud, gazetecilerin yalnızca haber aktarmakla kalmayıp, olayların tanıkları olduklarını belirtti. Ayrıca, "İşgal devleti, gazetecilerin bu zulme tanık olmalarını engelliyor," diyerek durumu daha da vurguladı. Özellikle gazetecilere yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Karud, "İsrail, 160'tan fazla gazeteciyi şehit etti, birçok yaralı var ve bazıları kayboldu," dedi.

Gazze'deki Gazeteci Kayıpları

El Aksa Televizyonu'na bağlı Muhammed et-Tanani, 9 Ekim'deki saldırılarda hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 176'ya ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neuenrade'de Mevlana Camisi Törenle İbadeğe Açıldı
2
Büyükçekmece'de Savcıya Yapılan Tehditten 9 Gözaltı
3
Fransa, İspanya ve İtalya'dan UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Kınama
4
Ankara'da 'Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü' Paneli Yapıldı
5
Manisa'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti
6
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 229'a Yükseldi
7
Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çift İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak