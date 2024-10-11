İsrail, Gazze'deki Soykırımı Gizlemeye Devam Ediyor

Uluslararası Af Örgütü'nden Kritik Açıklama

Ahmed Karud, Uluslararası Af Örgütü üyesi olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında endişelerini dile getirdi. Gazetecilerin bölgeye erişimlerinin engellenmesi, savaş suçlarının ve soykırımların gizlendiğini ifade etti.

Basın Toplantısında Eleştiriler

Uluslararası Af Örgütü'nün Tunus Ofisi, "Filistin’in sesi.. Özgürlüğün Tonları ve İnsan Hakları Çağrısı" başlığıyla düzenlenen basın toplantısında Karud, şu ifadeleri kullandı: "İsrail işgal devleti, Gazze'ye girişleri engelleyerek uluslararası kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalışıyor. Bu, sivillere karşı işlenen suçların örtbas edilmesi anlamına geliyor."

Gazetecilerin Rolü ve Riskleri

Karud, gazetecilerin yalnızca haber aktarmakla kalmayıp, olayların tanıkları olduklarını belirtti. Ayrıca, "İşgal devleti, gazetecilerin bu zulme tanık olmalarını engelliyor," diyerek durumu daha da vurguladı. Özellikle gazetecilere yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Karud, "İsrail, 160'tan fazla gazeteciyi şehit etti, birçok yaralı var ve bazıları kayboldu," dedi.

Gazze'deki Gazeteci Kayıpları

El Aksa Televizyonu'na bağlı Muhammed et-Tanani, 9 Ekim'deki saldırılarda hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 176'ya ulaştı.