DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,21 -0,42%
ALTIN
2.943,27 -0,89%
BITCOIN
2.198.700,59 -1,46%

İsrail Gazze'deki Turistik Tesisleri Yok Ediyor

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, 5 bin turistik tesisi tahrip etti ve 15 bin kişiyi işsiz bıraktı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:25
İsrail Gazze'deki Turistik Tesisleri Yok Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaklaşık 5 bin turistik tesis yok oldu. Bu bilgilerin kaynağı, Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Turizm Bakanlığı tarafından 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle yayımlanan ortak rapordur.

Yıkıma Uğrayan Tesisler ve İstatistikler

Rapor, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlıkları nedeniyle, turistik tesislerin çoğunluğunun tamamen veya kısmen yok olduğu" bilgisini sunuyor. Gazze Şeridi'ndeki turizm işletmelerinin %69,1'ini oluşturan 3 bin 450 işletme ve %18,4'lük kısmını oluşturan 921 sanat alanındaki işletme, bu saldırılardan etkilendi. Toplamda turizm faaliyetinde bulunan 4 bin 992 işletmenin yıkıldığı ifade edildi.

İşsizlik ve Turizm Sektöründeki Düşüş

Bu yıkımlar sonucunda, Gazze'deki turizm sektöründe 15 bin 265 Filistinli işini kaybetti. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da da turizm hareketliliğinde önemli bir düşüş yaşandı. 2024'ün ilk yarısında otel misafirleri sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,2 oranında keskin bir düşüş kaydedildi.

Saldırıların Sonuçları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında resmi verilere göre en az 41 bin 495 Filistinli hayatını kaybetti; bunlar arasında 16 bin 795’i çocuk ve 11 bin 378’i kadın. Ayrıca, 96 bin 6 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
2
İzmir'de Alt Geçide Düşen Otomobil Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
3
Bakan Güler: Irak ile Güvenlik İşbirliğimizi Güçlendiriyoruz
4
İsrail Ordusu Beyrut’a Hava Saldırısı Düzenledi
5
Kars'ta Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı
6
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
7
Ankara'da 10. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Başladı

MEB ve GSB'den 34 Bin Personel Alımı: Başvurular İŞKUR Üzerinden Devam Ediyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu