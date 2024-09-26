İsrail Gazze'deki Turistik Tesisleri Yok Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaklaşık 5 bin turistik tesis yok oldu. Bu bilgilerin kaynağı, Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Turizm Bakanlığı tarafından 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle yayımlanan ortak rapordur.

Yıkıma Uğrayan Tesisler ve İstatistikler

Rapor, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlıkları nedeniyle, turistik tesislerin çoğunluğunun tamamen veya kısmen yok olduğu" bilgisini sunuyor. Gazze Şeridi'ndeki turizm işletmelerinin %69,1'ini oluşturan 3 bin 450 işletme ve %18,4'lük kısmını oluşturan 921 sanat alanındaki işletme, bu saldırılardan etkilendi. Toplamda turizm faaliyetinde bulunan 4 bin 992 işletmenin yıkıldığı ifade edildi.

İşsizlik ve Turizm Sektöründeki Düşüş

Bu yıkımlar sonucunda, Gazze'deki turizm sektöründe 15 bin 265 Filistinli işini kaybetti. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da da turizm hareketliliğinde önemli bir düşüş yaşandı. 2024'ün ilk yarısında otel misafirleri sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,2 oranında keskin bir düşüş kaydedildi.

Saldırıların Sonuçları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında resmi verilere göre en az 41 bin 495 Filistinli hayatını kaybetti; bunlar arasında 16 bin 795’i çocuk ve 11 bin 378’i kadın. Ayrıca, 96 bin 6 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğu belirtiliyor.