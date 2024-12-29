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İsrail, Gazze'deki Vefa Hastanesi'ni Bombaladı: 7 Ölü

İsrail, Gazze'deki yaşlılar için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombalayarak 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:55
İsrail, Gazze'deki Vefa Hastanesi'ni Bombaladı: 7 Ölü

İsrail, Gazze'deki Vefa Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlıların bakım ve barınma hizmetleri sunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, saldırı Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde gerçekleşti.

Can Kaybı ve Yaralılar

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, yanında bazıları ağır olmak üzere birkaç kişi yaralandı. 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, Gazze'de yaşlıların bakımına yönelik tek hastane olarak biliniyor.

Daha Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, Kasım 2023'te bu hastaneyi bir önceki kez bombalamış ve o saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetmişti. Ayrıca, bazı doktorlar ve hastalar da yaralanmıştı.

Sivillere Yönelik Tehditler

Bugün sabah saatlerinde ise, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi topçu ateşiyle hedef alındı. Bu saldırılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda civarındaki 45,484 Filistinli'nin ölümüne yol açtı; ölülerin arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın bulunuyor. Saldırılarda 108,090 kişi de yaralandı.

Bölgede devam eden çatışmalar sonucunda gözler, enkaz altında kalan binlerce ölüye ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasına çevrildi. Sivil altyapının da tahrip edilmesi, bu kriz ortamını daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan ve yaşlılar için rehabilitasyon...

İsrail ordusu, Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan ve yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır birkaç kişi de yaralandı. Saldırı sonucu hastanenin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan ve yaşlılar için rehabilitasyon...

İsrail ordusu, Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan ve yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır birkaç kişi de yaralandı. Saldırı sonucu hastanenin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

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