İsrail, Gazze’den Alıkoyduğu 13 Filistinliyi İşkence Sonrası Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinliyi işkence sonrası serbest bıraktı

ICRC arabuluculuğunda nakil ve aile buluşması

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri, aylarca süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmal iddialarının ardından serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada, "13 Filistinli serbest bırakılarak Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi. Ekibimiz, aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladı." ifadesine yer verildi.

Kızılhaç'ın mart ayından bu yana 5'i kadın olmak üzere 255 Filistinlinin İsrail tarafından tek taraflı şekilde serbest bırakılmasına aracılık ettiği ve bu kişilerin Gazze'deki ailelerine kavuşmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin isimlerini bildirmesi ve ziyaret hakkı tanıması gerektiği vurgulanarak, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, esirlere insanca muamele edilmeli, makul gözaltı koşulları sağlanmalı ve aileleriyle iletişim kurabilmeleri garanti altına alınmalıdır." denildi.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

Haberde ayrıca, İsrail'in ABD'nin desteğiyle 22 aydır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürüttüğü, Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın çağrılarını görmezden geldiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 62 bin 686 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 951 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken 100 binlerce kişi yerinden edildi. İsrail'in dayattığı kıtlık nedeniyle ise 115’i çocuk olmak üzere 289 kişi yaşamını yitirdi.