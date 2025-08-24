DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.010,99 0,71%

İsrail, Gazze’den Alıkoyduğu 13 Filistinliyi İşkence Sonrası Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 13 Filistinliyi aylar süren işkence ve tıbbi ihmalin ardından serbest bıraktı; Kızılhaç ailelerle yeniden buluşmayı sağladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:30
İsrail, Gazze’den Alıkoyduğu 13 Filistinliyi İşkence Sonrası Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinliyi işkence sonrası serbest bıraktı

ICRC arabuluculuğunda nakil ve aile buluşması

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 13 Filistinli esiri, aylarca süren işkence, kötü muamele ve tıbbi ihmal iddialarının ardından serbest bıraktı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada, "13 Filistinli serbest bırakılarak Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi. Ekibimiz, aileleriyle iletişim kurmalarını ve yeniden bir araya gelmelerini sağladı." ifadesine yer verildi.

Kızılhaç'ın mart ayından bu yana 5'i kadın olmak üzere 255 Filistinlinin İsrail tarafından tek taraflı şekilde serbest bırakılmasına aracılık ettiği ve bu kişilerin Gazze'deki ailelerine kavuşmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin isimlerini bildirmesi ve ziyaret hakkı tanıması gerektiği vurgulanarak, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, esirlere insanca muamele edilmeli, makul gözaltı koşulları sağlanmalı ve aileleriyle iletişim kurabilmeleri garanti altına alınmalıdır." denildi.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

Haberde ayrıca, İsrail'in ABD'nin desteğiyle 22 aydır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürüttüğü, Tel Aviv yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nın çağrılarını görmezden geldiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 62 bin 686 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 951 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken 100 binlerce kişi yerinden edildi. İsrail'in dayattığı kıtlık nedeniyle ise 115’i çocuk olmak üzere 289 kişi yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 954. Yılında Jandarma 'Çelik Kanatlar' Gösterisiyle Coştu
2
Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı
3
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı
4
TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidine Vatandaşlardan Yoğun İlgi
5
Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu
6
Tokat'ta Söngüt Köyü'nde Kumaş Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
7
İsrail, Gazze’den Alıkoyduğu 13 Filistinliyi İşkence Sonrası Serbest Bıraktı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı