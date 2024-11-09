İsrail Gazze'nin Güneyinde Çadır Bölgesini Vurdu: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeyi hedef aldı. Bu saldırı sonrasında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Avrupa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, saldırı, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki çadırların olduğu bölgeye gerçekleştirildi. Saldırı sonrası hastaneye 4 ölü ve çok sayıda yaralı getirildi.

İsrail, 5 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğunlaştırdığı saldırılarla Filistinlileri güneye zorlayarak, güneyde de sık sık çadırların bulunduğu alanları bombalamaktadır.