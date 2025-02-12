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İsrail, Gazze'nin Han Yunus Kentinde Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Han Yunus'taki Filistinlilere ait evlere ateş açtı. Saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi yok.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 00:04
İsrail, Gazze'nin Han Yunus Kentinde Filistinlilere Ateş Açtı

İsrail, Gazze'nin Han Yunus Kentindeki Ateşkes İhlali

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek güneydeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait bazı evlere ve arazilere ateş açtı. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail askeri araçları Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinin doğusunda bulunan Filistinlilere ait evlere yoğun bir şekilde ateş gerçekleştirdi.

Açılan ateş sonucunda evlerin duvarlarına kurşun isabet ettiği bildirildi. Ancak, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi sağlanmamıştır.

Ateşkesin İhlali

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan anlaşmaya rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Hamas ile İsrail arasında oluşturulan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yürürlüğe giren ateşkes sonrası gün içerisinde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 822 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılar sonucunda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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