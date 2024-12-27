İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Dev Patlamalarla Yıkım Gerçekleştiriyor

İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Yıkım Eylemleri Gerçekleştiriyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği hava ve karadan saldırılarda, onlarca binayı güçlü patlayıcılarla havaya uçurdu. Görgü tanıklarından alınan bilgiler, El-Avde Hastanesi ve Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaların hedef alındığını ortaya koyuyor.

Patlama Sesleri Tel Aviv'den Duyuldu

İsrail medyası, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan şiddetli patlamaların seslerinin Tel Aviv ve çevresinde duyulduğunu aktardı. Kanal 13, bu patlamaların büyüklüğünü vurgulayarak halkın endişelerini artırdı.

İsrail'in "Yok Etme" Planı Uygulanıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde sıklıkla yayımlanan tahliye emirleri ile bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. "Generallerin Planı" olarak adlandırılan bu strateji, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi ve kuşatılan bölgeye gıda, yakıt, su girmesini engellemeyi amaçlıyor.

Siviller Hedef Alınıyor

Bu planda silahlı direnişçilerin “ölüm ya da teslim olma” arasında bir tercih yapmaya zorlanması öngörülüyor. Bölgeyi terk edemeyen Filistinlilere de “düşman unsur” muamelesi yapılması bekleniyor. 7 Ekim'den bu yana yaşanan şiddet olaylarında, 45 bin 259 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu sayı içinde 17 bin 492'sinin çocuk ve 11 bin 979'unun kadın olduğu bildiriliyor. Enkaz altındaki binlerce ölü nedeniyle, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde tahrip ediliyor.