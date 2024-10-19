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İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde İnternet Erişimini Kesiyor

Gazze'nin kuzeyinde internet tamamen kesildi, saldırılar ve kuşatma sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:02
İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde İnternet Erişimini Kesiyor

İsrail Gazze'nin Kuzeyinde İnterneti Kesiyor

İsrail ordusu, 15 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde süregelen kuşatma ve saldırıları kapsamında internet hizmetlerini tamamen kesmiş durumda.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nin Açıklaması

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, karasal ve hava saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde internetin tamamen kesildiğini açıkladı. Şirket, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik devam eden yoğun saldırıları gölgesinde, bölgedeki tüm internet hizmetlerinin kesintiye uğradığını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel Medyanın Bilgileri

Yerel Filistin medyası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kısmındaki iletişim ağlarını hedef aldığını bildirdi. Cibaliya Mülteci Kampı'nın çeşitli noktalarında yoğun topçu ve hava bombardımanlarının devam ettiğine dair bilgiler yer alıyor.

İsrail'in Saldırıları

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun kara ve hava saldırıları düzenliyor. Bu kuşatma sırasında, bölgeyi çevreleyen askerler, hareket eden her şeyi hedef alarak giriş çıkışları da engellemektedir.

Ölü Sayısı

İsrail'in 377 gündür süren saldırıları sonucunda, Gazze'de 42,500 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

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