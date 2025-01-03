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İsrail, Gazze'nin Kuzeyindeki Hastaneleri Yok Ederek 40 Bin Kişiyi Sağlıksız Bıraktı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hastaneleri hedef alarak 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:53
İsrail, Gazze'nin Kuzeyindeki Hastaneleri Yok Ederek 40 Bin Kişiyi Sağlıksız Bıraktı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Sağlık Saldırıları

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastaneleri sistematik olarak yok ettiğini belirtirken, yaklaşık 40 bin Filistinliyi sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığını duyurdu.

Hükümet Açıklamaları ve Soykırım Vurgusu

Hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, bu saldırıların sistematik tehcir ve soykırım politikası çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi. "İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ve sağlık ekiplerine yönelik çirkin suçlarını ve keyfi saldırılarını tehlikeli ve sistematik bir şekilde sürdürmektedir" denildi.

Kamusal Sağlık Altyapısına Vurulan Darbe

İsrail ordusunun kısa süre önce Kemal Advan Hastanesi'ni tamamen yok ettiği ve hastane müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye’nin alıkonulduğu bildirildi. Safiyye’nin fiziksel ve psikolojik saldırılara maruz kalması, bu davranışların tam anlamıyla bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

Tehditler ve Politika

Açıklamada, Endonezya ve El-Avde hastanelerine yönelik tehditlerin arttığı, bu durumun ise Gazze'deki sağlık altyapısını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politikayı yansıttığı ifade edildi.

Gazze Hükümeti’nin Suçlamaları ve Uluslararası Üzerine Çağrı

Gazze Hükümeti Basın Ofisi, bu uygulamaların İsrail hükümeti tarafından kabul edilen, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi hedefleyen "Generallerin Planı" çerçevesinde olduğunu açıkladı. Uluslararası topluma, BM’ye, Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne bu suçları kınama ve durdurma çağrısında bulundu.

Son Veriler ve Sağlık Hizmetlerindeki Kriz

Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içerisinde Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisi 136’dan fazla İsrail saldırısına maruz kaldı. 27 Aralık 2024’te, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni basan İsrail askerleri, Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi alıkoymuştu.

İsrail askerleri tarafından tahliye edilen hasta ve yaralılar, Endonezya Hastanesi’ne sığınmak zorunda kaldı. 29 Aralık 2024'te Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastaları Kemal Advan Hastanesinden zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesi’nin altyapısını tahrip ettiğini duyurdu.

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