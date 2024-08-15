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İsrail-Gazze Savaşı: 21. Yüzyılın En Kanlı Çatışmaları Arasında

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yüz binlerce insanı etkileyen ağır kayıplara yol açtı. Gazeteler, savaşın kanlı boyutlarını gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:53
İsrail-Gazze Savaşı: 21. Yüzyılın En Kanlı Çatışmaları Arasında

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar, 21. yüzyıldaki en kanlı savaşlardan biri olarak değerlendiriliyor. Haaretz gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ölü sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Ancak, uluslararası gözlemciler ve medya, bu rakamların doğruluğunu tartışırken büyük bir çoğunluk, bu açıklamaların güvenilir olduğunu ifade etti.

Güvenli Bölgelerin Saldırı Altında Kalmaları

İsrail ordusunun, güvenli olduğu ilan edilen bölgelerde gerçekleştirdiği saldırılar, masum Filistinlilerin canı yanmasına neden oldu. Gazze nüfusunun büyük bir kısmı, bu güvenli bölgelerde yaşamaya çalışmasına rağmen, hayatlarını kaybedenlerin çoğu buralarda öldü. Savaşın patlak vermesiyle birlikte, hemen hemen tüm uluslararası kuruluşlar, bu alanda yaşanan insani krizin boyutunu sorgulamaya başladı.

Aylık Ölüm Oranları ve Karşılaştırmalar

Gazze'de savaş başladıktan sonra, bu yüzyılda yaşanan çatışmalardaki ölü sayısının aylık ortalama 4 bin kişiye ulaştığı bildirildi. Savaş ve silahlı çatışma alanında uzman olan Michael Spagat, nüfus oranına göre Gazze'deki savaşın, 21. yüzyıldaki en kanlı 10 çatışma arasında ilk 5'te yer aldığını belirtti. Her ne kadar Gazze, krizdeki diğer bölgelerle kıyaslandığında belirgin farklılıklar arz etse de, biri diğerinden daha derin insani krizlerle boğuşuyor.

Ölü Sayısı ve Rahatsız Edici İstatistikler

Son verilere göre, İsrail'in saldırılarında 39 bin kişinin hayatını kaybettiği ve bunların arasında 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere büyük kayıplar yaşandı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun %2'sinin ölüm oranı, dünya savaşları tarihi bağlamında olağan dışı bir sarsıntı yaratıyor. Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan çatışmalar arasından sıyrılarak ön plana çıkıyor.

Özetle, İsrail'in müdahaleleri, hem bölgedeki politik istikrarsızlığı tetiklemekte hem de insani krizlerin derinleşmesine neden olmaktadır. Gazze'de yaşanan bu çatışma, uluslararası toplumdan büyük bir dikkat ve müdahale talep etmektedir.

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