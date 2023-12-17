İsrail-Gazze Savaşı: ABD, İsrail’den Gazze’de ‘Daha Düşük Yoğunluklu Operasyonlar’ İstiyor

ABD, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarını daha hedefli ve orantılı yapmasını istiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, Gazze’deki sivillerin korunması ve insani durumun iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.

Sullivan, daha sonra Batı Şeria’ya giderek Filistin Yönetimi liderleriyle de bir araya geldi. ABD, İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için bölgedeki diplomatik çabalarını sürdürüyor.

İsrail, 7 Ekim’de Hamas’ın roket saldırılarına karşılık olarak Gazze Şeridi’ni bombalamaya başladı. İsrail ordusu, Hamas’ın askeri altyapısını, liderlerini ve silah depolarını hedef aldığını söylüyor. Ancak Gazze’deki sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar ve medya kuruluşları da saldırılardan etkilendi.

Gazze’deki Hamas yönetimi Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını veya evsiz kaldığını açıkladı. İsrail ise Gazze’den atılan roketlerde 1,200 kişinin öldüğünü, 113 askerinin de Gazze’deki çatışmalarda şehit olduğunu duyurdu.

İsrail-Gazze Savaşı Neden Çıktı?



İsrail-Gazze Savaşı, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenlemesiyle başladı. Hamas, saldırının, İsrail’in Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine ve Filistinlilerin evlerine el koymasına misilleme olduğunu söyledi. İsrail ise Hamas’ın terör örgütü olduğunu ve İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

İsrail-Gazze Savaşı Nasıl Son Bulacak?

İsrail-Gazze Savaşı’nın nasıl son bulacağı henüz belli değil. ABD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Mısır, Katar ve diğer ülkeler, İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapıyor. Ancak taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. İsrail, Hamas’ın roket saldırılarını durdurmadan ateşkes yapmayacağını, Hamas ise İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını istediğini açıkladı.

İsrail-Gazze Savaşı’nın Etkileri Nelerdir?

İsrail-Gazze Savaşı’nın hem bölgesel hem de küresel etkileri vardır. Savaş, İsrail ile Filistin arasındaki uzun süreli siyasi çözümsüzlüğü ve insan hakları ihlallerini tekrar gündeme getirdi. Savaş, aynı zamanda İsrail’in komşuları olan Suriye, Lübnan ve İran ile olan ilişkilerini de gerdi. Suriye ve Lübnan’dan İsrail’e roket atışları yapıldı, İsrail de bu ülkelerdeki hedefleri vurdu. İran ise Hamas’a destek verdiğini ve İsrail’i tehdit ettiğini duyurdu.

Savaş, ayrıca uluslararası toplumun da tepkisini çekti. Birçok ülke ve kuruluş, İsrail’in Gazze’deki sivilleri hedef almasını kınadı ve insani yardım çağrısında bulundu. ABD, İsrail’in en büyük müttefiki olmasına rağmen, İsrail’in operasyonlarını sınırlamasını ve ateşkes yapmasını istedi. Bazı ABD’li politikacılar ve aktivistler, İsrail’e verilen askeri yardımın kesilmesini veya şartlandırılmasını talep etti.