İsrail, Gazze Şeridi'nde Alıkoyduğu 20 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Alıkoyduğu Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık üç aydır süren yoğun saldırılar neticesinde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktığı bildirildi. Filistinli kaynakların aktardığına göre, serbest bırakılan Filistinliler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda teslim alındı.

Serbest kalan Filistinliler, uluslararası Kızılhaç Komitesine ait bir otobüse binerek Han Yunus’ta bulunan Gazze Avrupa Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan sağlık muayenesinin ardından yorgun ve bitkin halde olduğu gözlemlendi.

Serbest bırakılanlar, tutuldukları merkezlerde işkence, hakaret ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını ifade etti. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden gelen açıklamaya göre, İsrail'in 1 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar çerçevesinde kuzey bölgede yüzlerce Filistinli alıkonuldu.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail ordusunun, 6 Ekim tarihinde Gazze'nin kuzeyine kara saldırıları başlattığı biliniyor. Bu adımın, daha önce İsrail basını'na yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen strateji çerçevesinde alındığı düşünülüyor. Planın amacı, İsrailliler için yerleşim alanları oluşturmak üzere Filistinlileri kuzeyden göçe zorlamak.

Söz konusu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin kuşatılarak buraya gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini içeriyor. Filistinli direnişçilerin, "ölüm ya da teslim olma" alternatifi ile karşı karşıya bırakılmalarını planlayan bu strateji, bölgeyi terk etmeyen veya edemeyenlere de "düşman unsur" olarak muamele edilmesini hedefliyor.