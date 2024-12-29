DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.341.797,45 -0,08%

İsrail, Gazze Şeridi'nde Alıkoyduğu 20 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktı. Salıverilenler, işkence ve hakarete maruz kaldıklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:51
İsrail, Gazze Şeridi'nde Alıkoyduğu 20 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Alıkoyduğu Filistinlileri Serbest Bıraktı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık üç aydır süren yoğun saldırılar neticesinde alıkoyduğu 20 Filistinliyi serbest bıraktığı bildirildi. Filistinli kaynakların aktardığına göre, serbest bırakılan Filistinliler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda teslim alındı.

Serbest kalan Filistinliler, uluslararası Kızılhaç Komitesine ait bir otobüse binerek Han Yunus’ta bulunan Gazze Avrupa Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan sağlık muayenesinin ardından yorgun ve bitkin halde olduğu gözlemlendi.

Serbest bırakılanlar, tutuldukları merkezlerde işkence, hakaret ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını ifade etti. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden gelen açıklamaya göre, İsrail'in 1 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar çerçevesinde kuzey bölgede yüzlerce Filistinli alıkonuldu.

İsrail'in Tahliye Planı

İsrail ordusunun, 6 Ekim tarihinde Gazze'nin kuzeyine kara saldırıları başlattığı biliniyor. Bu adımın, daha önce İsrail basını'na yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen strateji çerçevesinde alındığı düşünülüyor. Planın amacı, İsrailliler için yerleşim alanları oluşturmak üzere Filistinlileri kuzeyden göçe zorlamak.

Söz konusu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin kuşatılarak buraya gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini içeriyor. Filistinli direnişçilerin, "ölüm ya da teslim olma" alternatifi ile karşı karşıya bırakılmalarını planlayan bu strateji, bölgeyi terk etmeyen veya edemeyenlere de "düşman unsur" olarak muamele edilmesini hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Esma Esed'in Ülkeye Girişine İzin Vermeyecek
2
Samsun'da Organ Bağışı: 5 Hayata Umut Oldu
3
Ankara'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
4
Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
5
MSB'den 2024 Faaliyetleri Hakkında Açıklama: Askeri Anlaşmalar ve NATO İşbirlikleri
6
Kahramanmaraş'ta Depremde Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor
7
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak