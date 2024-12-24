İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hastaneleri Bombaladı

İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneleri Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık merkezlerini bombalayarak bölgede gerilimi artırdı. Bazı hastaneler ise zorla tahliye edilmeye çalışıldı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusundaki Endonezya Hastanesi çevresinde zırhlı araçlarla ilerlediğini ve bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Yoğun çatışmalar sırasında, hastanede kalan sağlık personeli, hastalar ve sığınmacılar ateş altında tahliyeye zorlandı ve Gazze şehir merkezine yönlendirildi.

Kemal Advan Hastanesi Bombalandı

İsrail tankları, ayrıca Beyt Lahiya'nın farklı bölgelerini ve Kemal Advan Hastanesi çevresini de hedef aldı. Haftalarca süren kuşatma nedeniyle bu hastanenin çevresindeki binalar ve altyapı önemli ölçüde tahrip oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi de saldırıya uğradı. Hastane yönetimi, çevredeki bölgelerin ağır hava saldırıları altında olduğunu ve bunun sonucunda çevredeki evlerin yandığını açıkladı.

“Generallerin Planı” Uygulanıyor

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarla bölgedeki üç ana hastaneyi çalışamaz duruma getirdi. Kemal Advan Hastanesi, asgari düzeyde sağlık hizmeti sunmaya çalışmasına rağmen, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle büyük ölçüde hizmet veremiyor.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik tahliye emirleri yayınlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Bu durum, “Generallerin Planı” olarak adlandırılan bir stratejinin uygulandığı yönündeki yorumların artmasına neden oluyor. Plan, Filistinlileri bölgeden tehcir etmeyi ve bu süreçte onların karşılaştığı zorlukları artırmayı hedefliyor.

Yıkıcı Sonuçlar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunuyor. Sivil altyapıya yapılan saldırılar, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarını hedef alarak tahribata neden oluyor.